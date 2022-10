Leider Antwerp pikt overwinningsdraad weer op tegen STVV

Pieter Gerkens (Antwerp): STVV heeft vandaag laten zien dat het een stugge ploeg is waar je moeilijk doorheen kan komen. Het was een moeilijke zege. We hadden diepte nodig om kansen te creëren en zo kwam de 1-0 ook tot stand. Een wereldbal van Toby zorgde ervoor dat het halve werk voor mij al was gedaan. Uiteindelijk hebben we te weinig kansen bij mekaar gespeeld maar mogen we toch tevreden zijn met weer een overwinning.

Aboubakary Koita (STVV): Antwerp scoorde vroeg en nadien pakten we rood. Dat maakte het moeilijk om ons plan uit te voeren. Ze waren beter vandaag.

Bernd Hollerbach (trainer STVV): Bij die 1-0 laten we de fair-play regels gelden en worden we verrast door de lange bal van Antwerp. Ook de rode kaart vond ik onterecht, het was gewoon een duel tussen twee spelers.

Mark van Bommel (trainer Antwerp): Het is heel mooi als je 30 op 33 pakt, maar deze wedstrijd was niet perfect. We begonnen goed en scoorden het doelpunt, maar hadden te weinig intensiteit na de rode kaart. Geduldig spelen is niet hetzelfde als traag spelen. Dat de 2-0 uiteindelijk dan nog valt is wel mooi.