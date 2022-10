't Is gebeurd: KV Kortrijk kraakt de code van leider Antwerp

Kortrijk - Antwerp in een notendop

Show van Lamkel Zé helpt Kortrijk

De bezoekers, vol vertrouwen na hun 27 op 27, leken daarna over te nemen. Miyoshi schroeide de vingers van Ilic en Janssen werd in één fase twee keer op het nippertje gestuit. Toen was daar de plotse uitbraak van KVK met twee ex-Antwerpenaren in de hoofdrol. Lamkel Zé bediende Avenatti voor 1-0 en ging de fans van Antwerp, die hem al een hele poos uitjouwden, opzichtig jennen.

Custovic pootte een hertekend Kortrijk neer na de interlandbreak, terwijl Nainggolan bij Antwerp de kans kreeg om zich in de gratie van Van Bommel te voetballen. De Ninja greep ze niet. Het was de thuisploeg die de wedstrijd bij het nekvel grabbelde, met twee kansen voor Avenatti.

Inspiratieloos Antwerp scoort enkel met penalty

De Laet versierde in het slot nog een strafschop voor een gefrustreerd Antwerp. De nijdige trap van Janssen bracht de spanning nog even terug, maar Kortrijk gaf zijn eerste thuiszege van het seizoen niet meer weg.

In de tweede helft zag het er nooit naar uit dat Antwerp de dubbele achterstand nog zou kunnen wegpoetsen. Een pegel van de ingevallen Ekkelenkamp tegen de rug van ploegmaat Gerkens was tekenend. Bataille raakte per ongeluk zelfs het hoofd van een kind in de tribune.

D'Haene: "Lamkel Zé zette iedereen op scherp"

En Lamkel Zé? "Hij was rustig, verstandig. Een beetje uitdagend, maar dat hoort bij voetbal. Het is een goeie jongen, geloof mij. En op het veld is het een topspeler. Hij zette deze week iedereen op scherp. Hoe dan? Het is het verstandigst als ik dat binnenskamers houd", lachte D'Haene.

De KVK-aanvoerder pikte er een paar uitblinkers uit. "Ik heb respect voor heel de ploeg, maar Selemani, dat is toch iets anders. Als die voor je staat... Ik versta niet dat hij nog bij Kortrijk zit, maar ik ben er wel blij om. Avenatti ook, tegen zijn ex-ploeg, dat is prachtig."

Er stond een glunderende Kristof D'Haene voor de micro van Eleven Sports. "We hebben mooi en aanvallend voetbal gebracht, zoals dat hoort bij Kortrijk. Als je dan de leider kan kloppen, is dat fantastisch."

Janssen: "Probleem lag bij ons"

Vincent Janssen legde zich neer bij de eerste nederlaag van Antwerp. "Het moest gebeuren, maar het is jammer. Jammer dat je dat goeie gevoel niet kan vasthouden na de interlandperiode. Dat is voetbal. Vrijdag moeten we er weer staan."

"Het probleem was dat we de 1-0 niet maken. Die 2-0 vlak voor de rust, dat was heel moeilijk om daar overheen te geraken. Op een gegeven moment wordt het dan iets meer lange ballen en iets minder voetballen. Het is misschien gek om te zeggen, maar dit was niet onze slechtste wedstrijd", vond de spits.

Janssen kreeg geen compliment voor Kortrijk over zijn lippen. "Het probleem lag bij ons. Wij laten hen in de wedstrijd komen. Volgens mij zijn het twee counters. Het was niet zo dat zij heel goed gespeeld hebben."