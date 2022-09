KV Mechelen houdt met zijn tienen OHL in bedwang in flauwe pot voetbal

KV Mechelen - OH Leuven in een notendop:

2 afgekeurde goals en 2 rode kaarten

Met elk al 16 doelpunten op de teller na 8 speeldagen bood het duel tussen KV Mechelen en OH Leuven zich beloftevol aan, maar in een flauwe eerste helft werden de verwachtingen niet ingelost. In een festival van slechte passes waren de kansen op één hand te tellen.



Doelmannen Coucke en Cojocaru moesten dus amper aan de slag, de VAR had het wél druk. Op het kwartier werd een treffer van Ngoy terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel en meteen daarna was de treffer van de doorgebroken Tamari hetzelfde lot beschoten. Een afgekeurde goal, daar moesten beide ploegen het mee doen.



Kort voor de rust toch een moment van schoonheid met een panna van Thorsteinsson bij Vanlerberghe, maar vervolgens besloot hij vanuit een scherpe hoek zelfzuchtig voorlangs. KV Mechelen ontsnapte, al kwam er voor de pauze toch nog een flinke domper toen Da Cruz na een onbezonnen tackle uitgesloten werd.



Een volledige tweede helft met een man minder. Dat zag er beroerd uit voor KV Mechelen, maar een slap OH Leuven slaagde niet in om de numerieke meerderheid uit te buiten. Door wangedrag van enkele supporters werd de match even stilgelegd en scheidsrechter Put stuurde ook KVM-coach Danny Buijs nog de tribune in met tweemaal geel.



In een draak van een wedstrijd bleven de kansen uit. KV Mechelen kwam in het slot wel nog goed weg toen invaller Bates Gonzalez onderuit haalde in de zestien. OHL claimde tevergeefs een penalty.