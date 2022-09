Het venijn zit weer in de staart: Genk verslaat Gent dankzij late goal

Genk - Gent in een notendop:

Prima start van de wedstrijd

Het was een halfuurtje wachten op opschudding wanneer Paul Onuachu het leer bijna in het lege doel kon schuiven. Torunarigha besliste daar anders over. De verdediger zette zijn teen met een ultieme tackle nog tegen het leer. Uitstekend verdedigd. Preciado testte daarna nog de reflexen van Roef, maar ook Gent voetbalde kansen bij elkaar.

Hein Vanhaezebrouck voorspelde een aantrekkelijke wedstrijd en in de beginfase was dat ook het geval. Het spel ging goed op en neer met al snel een kans aan beide zijden. Na die prima start viel het een beetje stil.

Roef in uitstekende doen

Davy Roef, die in Europa zijn plaats onder de lat aan Nardi moet laten, was in uitstekende doen vanmiddag. Hij zette zijn vingertoppen tegen een prima schot van El KHannouss. Niet veel later schudde het sluitstuk een nieuwe reflex uit zijn handschoenen op een vervaarlijke vrije trap van Tresor.



We stevenden af op een scoreloos gelijkspel, maar met dit Genk ben je nooit klaar. Heynen knikte in de 90e minuut de 1-0 uitstekend binnen zodat de 3 punten in Genk blijven.



Genk volgt zo op 5 punten van leider Antwerp, Gent moet de rol in de kop van het klassement een beetje lossen.