Charleroi loopt in het vlijmscherpe mes van Westerlo in dol slot

Charleroi - Westerlo in een notendop:

Droomstart voor Westerlo

0-2 na amper tien minuten. Het was even knipperen met de ogen voor Charleroi-supporters. Westerlo ontsnapte nochtans aan een vroege tegengoal toen Reynolds uitpakte met een dramatische terugspeelbal, maar de Amerikaan veegde zijn misser meteen daarna zelf weer uit. Na een knappe dribbel van De Cuyper knalde hij de 0-1 hoog in doel. Droomstart voor Westerlo en het werd nog mooier voor de promovendus. Foster pakte op een vlijmscherpe counter uit met een indrukwekkende rush en legde goed af voor De Cuyper. Na zijn fraaie assist bij de 0-1 sloeg die nu zélf toe en mikte de bal knap buiten het bereik van Koffi. Bij Charleroi draaide het vierkant. Tien minuten voor de rust viel alles plots toch op zijn plaats. De Westelse defensie liet zich makkelijk ringeloren door een één-twee van Zorgane en Nkuba en op diens aangeven kon Mbenza de aansluitingstreffer van dichtbij in doel tikken.

Charleroi geeft punt nog uit handen

De aansluitingstreffer zorgde niet voor een ommekeer. Ook in de tweede helft had Charleroi het meeste balbezit, maar de thuisploeg zocht vruchteloos naar openingen in de Westelse afweer. Een kwartier voor het einde dan toch een reuzenkans voor Nkuba na een heerlijke pas van Zorgane, maar Bolat hield Westerlo overeind.



Charleroi beet zijn tanden stuk op de bezoekers tot Seigers in het slot met onhandig wegwerken ongewild een handje toestak. Hij ontsnapte aan een owngoal, maar veroorzaakte wel een hoekschop en net daarop sloeg Charleroi toe. Zorgane vond het hoofd van Badji en de invaller kopte de gelijkmaker binnen.



Westerlo reageerde als door een wesp gestoken. Amper een minuut na de 2-2 sloegen de bezoekers toe met een scherpe counter. Fixelles kon zich centraal doorzetten en lanceerde Nene. Die was Knezevic veel te snel af en schotelde Vaesen de 2-3 voor. Een doelpunt gemaakt door drie invallers en zo pakte Westerlo alsnog de volle buit mee.