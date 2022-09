Antwerp haalt 27 op 27 na snelle goals, maar Seraing maakt er nog match van

Vincent Janssen (Antwerp): "Uiteindelijk is het geen goede wedstrijd van onze kant. We gingen naar achteren leunen om te vermijden dat je die 2-2 tegen krijgt. Dat is eigenlijk niet wat we willen. Nu kunnen we dankzij de interlandbreak even rusten na 15 wedstrijden, het is nodig. Kopje leegmaken, daarna kunnen we weer door."

Pieter Gerkens (Antwerp): (Over "zijn" doelpunt dat op naam van Vincent Janssen komt) "Ik ben blij dat hij hem uiteindelijk krijgt. Voor hem is het iets belangrijker mentaal, dus in die zin ben ik blij dat we gewonnen hebben en dat ik iets heb kunnen bijdragen."

Abdoulaye Sylla (Seraing): "Het is onze vierde wedstrijd tegen een grote ploeg en we maken vooruitgang, dat heeft de coach ons duidelijk gemaakt na de wedstrijd tegen Club Brugge. Beetje bij beetje hebben we meer zelfvertrouwen in ons spel en ons blok als team. We verliezen vandaag wel, maar we proberen het te zien als motivatie, de competitie is verre van gedaan."

Mark Van Bommel (Antwerp): "De eerste helft, tot aan de tegengoal, is misschien een van onze beste helften tot nu toe. Daarna is het zoals zo vaak dit seizoen: de jongens kunnen vechten. Dat is wel een kwaliteit van dit elftal, maar ik had het als trainer gewoon sneller willen beslist hebben. Je moet 3-1 maken. De reeks van overwinningen leeft wel in de kleedkamer. Als je negen keer op rij wint, dat is niet normaal."

José Jeunechamps (Seraing): "We zijn ontgoocheld, maar er zijn heel interessante dingen te leren uit deze match. Zeker in de tweede helft, met enkele tactische aanpassingen, waren we de evenknie van een sterke tegenstander. We moeten die gemoedstoestand, die wil en dat zelfvertrouwen vasthouden in wedstrijden tegen ploegen van "ons" niveau. We hebben nu 15 heel belangrijke dagen om alles een plaats te geven. Er is werk aan de winkel en daarna volgt de derby."