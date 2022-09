Voor Mister Michel en het zelfvertrouwen: Anderlecht juicht om ruime zege tegen Kortrijk

Anderlecht - Kortrijk in een notendop:

Verschaeren haalt druk van de ketel

De wedstrijd werd voorafgegaan door een pakkend eerbetoon aan de deze week overleden Michel Verschueren, de oud-manager van Anderlecht. Voor paars-wit was het daarna meteen over naar de orde van de dag, want na de pijnlijke 1 op 12 was een nieuwe uitschuiver uit den boze.



Anderlecht nam dan ook het voortouw, maar bij Kortrijk hielden ze de ruimtes goed klein. De thuisploeg vond amper openingen en zag iets voorbij het kwartier ook nog eens Amuzu uitvallen. Rond het halfuur ging de druk dan toch van de ketel bij Anderlecht. Murillo kopte op een voorzet van Debast goed terug naar Verschaeren en die maakte er fraai 1-0 van.



Kortrijk kon Anderlecht pas kort voor de rust even nerveus krijgen. Lamkel Zé ontbond zijn duivels en KVK-debutant Sych kon uithalen op zijn voorzet, maar Hoedt devieerde het schot nog net in hoekschop. Even later hield diezelfde Sych Silva nog net van een reuzenkans op een lage voorzet van Murillo, Arnstad miste precisie in de herneming.