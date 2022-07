Pijnlijk seizoensbegin voor AA Gent: opnieuw puntenverlies na late gelijkmaker STVV

Bernd Hollerbach (coach STVV): "Beide ploegen zijn gevaarlijk geweest. Tijdens de wedstrijd zijn we al snel overgeschakeld op een systeem met twee spitsen. Complimenten aan het team voor de tweede helft. We zijn powerplay beginnen spelen en hebben uiteindelijk verdiend gelijk gemaakt. Vandaag ben ik tevreden met een punt. Nu moeten we rustig blijven en verder werken."



Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent): "De ontgoocheling is groot als je 2 punten verliest. We zaten wel wat in de problemen. Als Tissoudali uitvalt, dan voel je dat het meteen wat moeilijker wordt. De spoeling voorin is bij ons namelijk wel dun. Het was in de tweede helft wat overleven, zonder echt kansen weg te geven. Het is dan jammer dat het tegendoelpunt nog valt, dat mag niet gebeuren."