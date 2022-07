Tienkoppig Anderlecht breekt in het slot tegen vlijtig Cercle Brugge

Hannes Delcroix (Anderlecht): "Het was een heel moeilijk begin en als je dan nog rood pakt, wordt het nog moeilijker. We kwamen wel goed uit de kleedkamer na de rust en dan is het jammer dat we net dan een doelpunt slikken. We wisten dat Cercle heel goed druk zet, maar we waren niet goed wakker in het begin van de wedstrijd. Het is jammer, maar nu moeten we gewoon vooruit kijken."



Louis Torres (Cercle Brugge): "We hebben deze wedstrijd verdiend gewonnen. Ik ben ook blij met mijn doelpunt. Ik had wel wat stress bij het begin van de wedstrijd, want het was mijn eerste basisplaats op professioneel niveau. Maar iedereen is blij nu. Nu moeten we gewoon hard blijven werken."



Felice Mazzu (coach Anderlecht): "We hebben de wedstrijd in de eerste helft verloren. We zijn slecht begonnen en dan pakken we ook nog rood. In de tweede helft speelden we wel beter en daar feliciteer ik de spelers ook voor. Ik denk dat 0-0 wel verdiend was geweest. 3 op 6 is niet genoeg voor Anderlecht, maar het seizoen is nog lang. De spelers werken goed, dus ik ben er zeker van dat we nog progressie zullen maken."



Dominik Thalhammer (coach Cercle Brugge): "Het was een heel moeilijke week na de nederlaag tegen Westerlo. Maar vandaag hebben we goed gespeeld, zeker in de eerste helft. Op het einde van de wedstrijd hebben we hard gevochten en uiteindelijk winnen we verdiend. Het is niet zo gemakkelijk om met een man meer te spelen, want dan moet je de wedstrijd controleren en opletten voor de counter. We moeten als een team spelen en vandaag was dat het geval."