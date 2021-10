Eindelijk mag Beerschot vieren: het peuzelt Seraing op voor eerste zege

Beerschot-Seraing in een notendop:

Opvallend: Het thuispubliek kreeg voor het eerst dit seizoen de doelpunten-jingle te horen. Voor vandaag slaagde Beerschot er nog niet in om in eigen huis te scoren. Holzhauser en Noubissi braken de ban.

Holzhauser kroonde zich tot koning van het Kiel

Met het mes op de keel in het Kiel. Beerschot bengelt moederziel alleen op de laatste plaats van het klassement. Het slaagde er nog niet in om in de competitie te winnen. Tegen Seraing, dat na een goede start met 3 op 18 wat is weggezakt, snakte Beerschot naar een eerste driepunter.

De thuisploeg liet zich opzwepen door het massale gezang dat van de tribunes rolde. Vastberaden om het thuispubliek vandaag te verwennen, trok het complexloos de kaart van de aanval. Vooral de motor van spilfiguur Raphael Holzhauser draaide meteen op volle toeren.

Geprikkeld door een plaats op de bank tegen Anderlecht, kroonde hij zich na een half uur al tot de koning van het Kiel. De gracieuze middenvelder strafte balverlies van doelman Dietsch af en liet de doelpuntenten-jingle op het Kiel voor het eerst dit seizoen door de boxen weergalmen.