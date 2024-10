Youri Tielemans draagt de aanvoerdersband tegen Italië

Tielemans aanvoerder

Omdat Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne er niet bij zijn dit tweeluik, moet iemand anders de kapiteinsband dragen. Tedesco zei bij de bekendmaking van de selectie vrijdag dat hij nog met de spelersgroep wilde overleggen. Zijn keuze is gevallen op Youri Tielemans en de middenvelder van Aston Villa heeft die eer aanvaard.



Met 72 caps is de ex-speler van Anderlecht de meest ervaren Rode Duivel in deze selectie. Hij was trouwens al af en toe de aanvoerder in een vriendschappelijk duel.