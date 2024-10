"Soms moet je creatief zijn": Duivels trio deelt hoe heerlijk "uitgevonden" knal van De Cuyper tot stand kwam

Een doelpunt om in te kaderen en boven het bed van Maxim De Cuyper te hangen. De jonge linksachter heeft na een knap ingestudeerd nummertje zijn eerste interlandgoal gemaakt. Een doelpunt dat tot stand kwam na een ingeving met Tielemans en Trossard. "We wisten dat de Italianen ver zouden inzakken", deelt het trio zijn hersenspinsels.

Spoedoverleg op interlandniveau.

Youri Tielemans, Leandro Trossard en Maxim De Cuyper keuvelden zo'n halve minuut voor een vrije trap. De mini-vergadering leverde een heerlijke goal op na een "uitgevonden" pegel.

"We hebben het even onderling besproken", knikt de doelpuntenmaker na de wedstrijd. "Youri speelt de bal perfect in, Leandro legt ideaal af. Ja, we doen het goed."

Het levert de jonge linksachter een prachtige eerste interlandgoal op voor de Rode Duivels.