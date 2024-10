"We zijn nog niet volledig de oude": Italianen willen renaissance tegen Rode Duivels voortzetten

Eerherstel

Na de pijnlijke uitschakeling op het EK 2024 tegen Zwitserland, is Italië klaar om zich te herpakken in de Nations League. Met overwinningen in september, waaronder een indrukwekkende 3-1 zege op Frankrijk, is er weer ambitie bij het team.



"De overwinning op Frankrijk was belangrijk, maar we zijn er nog niet", aldus bondscoach Luciano Spalletti. Tegen België hoopt hij de lijn door te trekken en belangrijke stappen richting de kwartfinales te zetten. "België blijft een mooie uitdaging, ze zijn sterk en spelen goed voetbal", voegt Spalletti toe.