Anderlecht overleeft ware thriller in Silkeborg en stoot door in Conference League

clock 90+5'

tweede helft, minuut 95. einde: 0-2. De Italiaanse scheidsrechter maakt een einde aan de wedstrijd. Anderlecht overleeft en plaatst zich als nummer 2 van groep B voor de 1/16e finales in de Conference League. Tegenstander na de winterstop wordt een nummer 3 uit de Europa League. In de tweede helft speelde Anderlecht met vuur. Het stond met een man meer op het veld, maar het leek wel 11 tegen 11. Hendrik Van Crombrugge ontpopte zich tot man van de match met een cruciale save in de slotminuten. In de toegevoegde tijd wist paars-wit toch een tweede keer te scoren. Raman wipte de bal binnen na een tegenaanval. .