Onhoudbare Kylian Mbappé maakt statement bij PSG met twee goals tegen Real Sociedad

In de aanloop naar de terugwedstrijd is er een haar in de boter beland tussen Kylian Mbappé en coach Enrique. Die laatste haalde zijn sterspeler de afgelopen 2 matchen vroegtijdig naar de kant. Om zijn ongenoegen te uiten, nam Mbappé na zijn wissel van afgelopen weekend plaats in een skybox naast zijn mama en makelaar in de plaats van op de bank bij zijn ploegmaats.



Op de persconferentie reageerde Enrique cynisch op de vragen over Mbappé en even later gebaarde hij zelfs naar zijn tolk dat vragen over de Franse spits niet meer vertaald hoefden te worden.



Gaat dit een invloed hebben op de prestaties van het team?