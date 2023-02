Napoli met één been in kwartfinales na dominante zege tegen tienkoppig Frankfurt

Napoli heeft op bezoek in Frankfurt een heel goede zaak gedaan. Een dominante prestatie van de Italianen heeft hen een bonus van twee doelpunten bezorgd. Frankfurt had het heel moeilijk en kon eigenlijk weinig weerwerk bieden.

einde, 22 uur 52. EINDE: 0-2. Napoli heeft op bezoek in Frankfurt een heel goede zaak gedaan. Een dominante prestatie van de Italianen heeft hen een bonus van twee doelpunten bezorgd. Frankfurt had het heel moeilijk en kon eigenlijk weinig weerwerk bieden. .

tweede helft, minuut 91. We spelen nog 5 minuten extra. Krijgen we nog een kans of doelpunt te zien? .

clock 82'

tweede helft, minuut 82. Daar was Kamada toch eens voor Frankfurt. De Japanner duikt goed op in de zestien, maar zijn inzet is te centraal. Het was bovendien ook de eerste bal tussen de palen voor de Duitsers. .