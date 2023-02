Heerlijke rush van Adeyemi bezorgt Dortmund krappe bonus tegen Chelsea

Borussia Dortmund - Chelsea in een notendop:

Felix blinkt uit, maar scoort niet

Een ploeg in bloedvorm tegen een ploeg in vrije val. Terwijl Dortmund de overwinningen aaneenreeg na de jaarwisseling leverden de miljoenentransfers nog maar bitter weinig op voor Chelsea. Scoren is al enkele weken een probleem voor de Londense club, dat bleek ook in Dortmund.



Gesteund door de fanatieke aanhang, die voor de aftrap uitpakte met een wondermooie tifo, eiste Dortmund het meeste balbezit op in de eerste helft. Dat resulteerde in dreiging, maar nauwelijks in uitgespeelde kansen. Haller van dichtbij in het zijnet, Adeyemi van ver net over doel. Veel meer was het niet.



Chelsea loerde op de tegenaanval en was daarbij toch net iets gevaarlijker. Een vroege goal van Silva werd terecht afgekeurd voor hands, maar dankzij uitblinker Felix kwamen de bezoekers nóg twee keer dicht bij de 0-1. De Portugees mikte de beste kans van dichtbij op de lat.