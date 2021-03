De Bruyne zet Manchester City op weg naar zorgeloze kwalificatie

22:47 einde, 22 uur 47. EINDE. Manchester City stoot zonder al te veel moeite door naar de volgende ronde van de Champions League. Na 2 snelle doelpunten van De Bruyne en Gundogan kwamen de Citizens nooit meer in de problemen tegen Borussia Mönchengladbach. . EINDE Manchester City stoot zonder al te veel moeite door naar de volgende ronde van de Champions League. Na 2 snelle doelpunten van De Bruyne en Gundogan kwamen de Citizens nooit meer in de problemen tegen Borussia Mönchengladbach.

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

89' tweede helft, minuut 89. Het wil maar niet lukken voor Mahrez vanavond. De Bruyne trekt zich nog eens op gang en speelt de Algerijn aan in de zestien. Zijn schot gaat uiteindelijk hoog over en naast. . Het wil maar niet lukken voor Mahrez vanavond. De Bruyne trekt zich nog eens op gang en speelt de Algerijn aan in de zestien. Zijn schot gaat uiteindelijk hoog over en naast.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Oscar Wendt erin, Rami Bensebaini eruit wissel Rami Bensebaini Oscar Wendt

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Tony Jantschke erin, Nico Elvedi eruit wissel Nico Elvedi Tony Jantschke

87' tweede helft, minuut 87. Plea wordt afgevlagd wegens buitenspel, maar pakt dan nog uit met een heerlijke panna bij Stones. Een van de weinige lichtpuntjes bij de bezoekers. . Plea wordt afgevlagd wegens buitenspel, maar pakt dan nog uit met een heerlijke panna bij Stones. Een van de weinige lichtpuntjes bij de bezoekers.

85' tweede helft, minuut 85. Plea stuurt Traore knap diep, maar de invaller kruist zijn schot te veel, waardoor Ederson niet moet ingrijpen. Dan toch nog eens een goede aanval van de bezoekers. . Plea stuurt Traore knap diep, maar de invaller kruist zijn schot te veel, waardoor Ederson niet moet ingrijpen. Dan toch nog eens een goede aanval van de bezoekers.

83' tweede helft, minuut 83. We zitten in de slotfase van deze wedstrijd en veel spanning is er niet meer aanwezig in Hongarije. Krijgen we toch nog een doelpuntje te zien? . We zitten in de slotfase van deze wedstrijd en veel spanning is er niet meer aanwezig in Hongarije. Krijgen we toch nog een doelpuntje te zien?

82' Gele kaart voor Fernandinho van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 82 Fernandinho Manchester City

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Ibrahima Traore erin, Lars Stindl eruit wissel Lars Stindl Ibrahima Traore

77' tweede helft, minuut 77. Invaller Wolf pikt een afvallende bal op aan de rand van de zestien en probeert het dan met zijn linker. Het schot van de Oostenrijker gaat een metertje over het doel van Ederson. . Invaller Wolf pikt een afvallende bal op aan de rand van de zestien en probeert het dan met zijn linker. Het schot van de Oostenrijker gaat een metertje over het doel van Ederson.

76' tweede helft, minuut 76. Struikelende Sterling. City herwint de bal snel terug, waarna De Bruyne Sterling alleen voor doel kan zetten. De Engelsman struikelt vervolgens over zijn eigen voeten, waardoor de kans in rook opgaat. . Struikelende Sterling City herwint de bal snel terug, waarna De Bruyne Sterling alleen voor doel kan zetten. De Engelsman struikelt vervolgens over zijn eigen voeten, waardoor de kans in rook opgaat.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Manchester City, Sergio Agüero erin, Bernardo Silva eruit wissel Bernardo Silva Sergio Agüero

75' tweede helft, minuut 75.

73' tweede helft, minuut 73. Foden speelt in één tijd Sterling aan in de zestien, maar de Engelsman ziet zijn schot afgeblokt worden. Ondertussen lijkt Aguero er nog in te komen bij City. Kan de Argentijn nog een doelpuntje meepikken? . Foden speelt in één tijd Sterling aan in de zestien, maar de Engelsman ziet zijn schot afgeblokt worden. Ondertussen lijkt Aguero er nog in te komen bij City. Kan de Argentijn nog een doelpuntje meepikken?

70' tweede helft, minuut 70. Sterling en Laporte in, Dias en Gundogan out. De wedstrijd kabbelt op zijn einde en Guardiola voert nog eens 2 wissels door. Sterling en Laporte komen in de plaats van Dias en Gundogan. Wat een weelde voor de Spaanse coach. . Sterling en Laporte in, Dias en Gundogan out De wedstrijd kabbelt op zijn einde en Guardiola voert nog eens 2 wissels door. Sterling en Laporte komen in de plaats van Dias en Gundogan. Wat een weelde voor de Spaanse coach.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Manchester City, Aymeric Laporte erin, Rúben Dias eruit wissel Rúben Dias Aymeric Laporte

70' tweede helft, minuut 70. Opnieuw Sommer. De bedrijvige Mahrez probeert het opnieuw van buiten de zestien, maar stuit weer op de vuisten van Sommer. Voorlopig nog geen doelpunt voor de Algerijn. . Opnieuw Sommer De bedrijvige Mahrez probeert het opnieuw van buiten de zestien, maar stuit weer op de vuisten van Sommer. Voorlopig nog geen doelpunt voor de Algerijn.