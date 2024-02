Rode kaart breekt Lommel zuur op in Limburgse derby tegen Jong Genk

De beloften van Genk hebben Lommel een fikse hak gezet in de strijd bovenin. Lommel bleef steken op 1-1 tegen Jong Genk en kon zo niet profiteren van het puntenverlies van leiders Beerschot en Deinze.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Na een knappe volley van uitgerekend ex-Genkspeler Dries Wouters leek Lommel een kwartier voor het einde op weg naar de overwinning. Maar na een rode kaart voor Dermane Karim gaven de Limburgers de zege alsnog uit handen.

Die rode kaart brak Lommel nog zuur op. De ingevallen Victory Beniangba zag zijn kopbal nog op de lat belandden, maar werkte zijn eigen rebound in doel en zorgde zo voor de 1-1 eindstand.

Lommel blijft door het puntenverlies hangen op de vijfde plaats in het klassement met 39 punten en loopt niet in op koplopers Deinze en Beerschot. Jong Genk is tiende met 29 punten.