Deinze verliest kostbare punten in titelstrijd na Beverense bolwassing in allerlaatste minuut

Een reality check voor Deinze. De ambitieuze bezoekers kwamen tegen Beveren op achterstand na een non-vertoning in de eerste helft, maar leken die scheve situatie helemaal om te keren. Tot Sheldon Bateau diep in de toegevoegde tijd de droom van Deinze aan diggelen kopte: 2-2. De oranjehemden verliezen zo kostbare punten in de titelstrijd.