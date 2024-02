Droom van Deinze blijft duren: het klimt mee aan de leiding van 1B na zenuwslopende topper tegen Beerschot

Delirium in Deinze. Het zou de eerste keer zijn in zijn 100-jarige bestaan, maar de tweedeklasser heeft vandaag officieel zijn kandidatuur ingediend voor een promotie naar 1A. Het won zijn onderlinge duel met leider Beerschot en klimt zo mee aan de leiding van het klassement.

Wat niemand in Deinze dit seizoen durfde te dromen, komt steeds dichterbij: een potentiële promotie naar eerste klasse. Een mogelijk unicum in de geschiedenis van oranje-zwart.



Vandaag vocht het in een onderling duel tegen leider Beerschot om de (gedeelde) leidersplaats in de Challenger Pro League. Dat Deinze het niet gewoon is om die druk te voelen, werd in de openingsfase van de clash initieel wel nog duidelijk. Met bedwelmend balbezit toonde Beerschot zich baas.



Maar iedereen in de tweede klasse weet ondertussen hoe gevaarlijk Deinze kan zijn wanneer het kan counteren. En jawel, na een half uur achter de bal te hollen, stuurde trouwe kracht Alessio Staelens plots diepe spits Souleymane Anne - vers terug van de Afrika Cup - de diepte in. De aanvaller van de thuisploeg twijfelde niet en kletste de 1-0 via de paal binnen.



En niet veel later zorgde kapitein Gaëtan Hendrickx in de rebound voor een (eerste) delirium in Deinze: 2-0.