Beerschot profiteert niet tegen staartploeg Seraing van puntenverlies Deinze

Beerschot heeft de kans laten liggen om Deinze op 2 punten te zetten in de titelstrijd in de Challenger Pro League. Na de 2-2 van Deinze gisteren in Beveren slaagde Beerschot er niet in om nummer voorlaatst Seraing opzij te zetten. Het werd 0-0 in Antwerpen. Beerschot staat weer op 1, maar met dezelfde punten als Deinze.

Vorige week deelde Deinze zelf een tik uit aan Beerschot door de onderlinge kraker met 4-2 te winnen. Gisteren incasseerde het in de slotminuut in Beveren de 2-2 en sloeg het al aan het foeteren.



Kuijt en co. konden polepositie weer wat steviger in handen nemen, maar beten hun tanden stuk op de stugge bezoekers uit het Luikse.



De thuisploeg domineerde. Voor de rust leverde dat evenwel geen grote kansen op. Seraing hield de ruimtes goed gesloten. Ook in de tweede helft weerstond Seraing de veelvuldige aanvalsgolven. Na 90 minuten stond de beginscore nog altijd op het bord.



De titelstrijd kondigt zich razendspannend aan. In de stand leiden Beerschot en Deinze allebei met 43 punten met 13 zeges en 4 draws, het doelsaldo van Beerschot is ietsje beter.



Patro Eisden volgt op 3 punten, Zulte Waregem op 4, Lommel en Dender op 5. Er zijn nog 7 speeldagen (21 punten te verdienen).



Seraing blijft voorlaatste met 19 punten.