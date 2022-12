Lommel boekt vierde zege op een rij na late winning goal tegen Deinze

De Tsjechische aanvaller rondde een knappe collectieve aanval van de Noord-Limburgers af met een lage schuiver voorbij Deinze-doelman Miras. Hij bezorgde Lommel zo zijn vierde overwinning op een rij.



Het team van coach Steve Bould is vijfde in de tussenstand, met 27 punten. Deinze blijft na een tweede nederlaag in een week tijd hangen op de achtste plaats, met 21 punten.

Eerder op de dag waren er in 1B al overwinningen voor RWDM, 3-1 tegen Virton, en Beerschot, 1-0 tegen SL16.