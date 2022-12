Leider Beerschot wint verdiend, maar zonder overschot van Standard-beloften

Beerschot zag Beveren vrijdag RSCA Futures kloppen en zo naar de leiding wippen, maar de club van het Kiel draaide de rollen weer om.



In de aanvangsfase had de thuisploeg last van de kou: Brrou stond volledig vrij op enkele meters van het doel, maar joeg de bal hoog over. Beerschot was wakker en Baeten reageerde met een knal over doel.



Beerschot nam de match in handen en de gevaarlijke standjes volgden elkaar op. Na 22 minuten loonde dat: Verlinden werkte een diepe bal naar de verste paal in doel.



Beerschot bleef baas, al prikte Standard af en toe tegen: 1-0 bij de rust.



Na de rust verzuimden Sanusi, Weymans of Thorisson de kansen af te maken, zodat Standard in de wedstrijd bleef. De thuisploeg wilde ook een paar keer een penalty, maar kreeg die niet. 10 minuten voor affluiten trapte Van den Bergh vrij voor doel ook nog eens op de paal.



Dat brak Beerschot bijna nog zuur op: Standard kreeg nog 1 grote kans: Ghalidi stond volledig vrij ter hoogte van de penaltystip en had de hoek voor het uitkiezen, maar hij trapte op de paal. Doelman Lathouwers duwde de rebound in corner.



Het laatste wapenfeit was nog een verre trap rakelings naast van Ghalidi, maar Beerschot trok het schip toch zonder averij de haven in. De match eindigde nog in mineur met rood voor bezoeker Kuavita.



Beerschot leidt na 17 speeldagen met 1 punt meer dan Beveren en 4 meer dan RWDM, dat eerder op de dag Virton klopte. Er is nog 1 speeldag voor de winterstop. Beveren trekt volgend weekend naar Virton, Beerschot naar Deinze.