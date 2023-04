Barcelona vervloekt afwezigheid van doellijntechnologie in brilscore tegen Girona

Was het goal of niet? De vraag die de spelers van FC Barcelona nog de hele avond zal bezighouden. Voor rust dacht verdediger Ronald Araujo de openingstreffer te maken, maar de lijnrechter knikte dat hij ongelijk had. Barça beet daarna zijn tanden stuk op Girona en loopt slechts een puntje uit op Real Madrid in de titelstrijd.