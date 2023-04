Villarreal zadelt Real Madrid op met 5e nederlaag en geeft Barcelona duwtje naar titel

Villarreal krijg je niet zo gemakkelijk klein. Dat lesje heeft Real Madrid op de harde manier geleerd in het Estadio Santiago Bernabeu, want twee keer gaf het een voorsprong weer weg.

Al na een kwartier gaf een owngoal van Pau Torres Real het voordeel, maar Chukwueze kon het openingsdoelpunt nog voor de rust uitwissen.

Ook de knappe solo van Vinicius door het hart van de defensie volstond niet, want nu kon José Luis Morales vanuit de kluts toeslaan: 2-2.



Uiteindelijk kreeg Real nog het deksel op de neus met het tweede doelpunt van Chukwueze, een heerlijke krul in de linkerbovenhoek. De Koninklijke eiste nog een strafschop om een punt te claimen, maar de VAR ging er niet in mee.

Door de nederlaag van Real Madrid kan Barcelona maandag tegen Girona al uitlopen tot 15 punten. Met nog 10 speeldagen op de planning lijkt de rode loper zo al uitgerold voor de Catalanen.