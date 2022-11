Een afscheid in mineur! Piqué pakt rood als bankzitter en kan zo niet invallen in eigen afscheidsmatch

Een te zwaar verdict volgens Piqué, die prominent verhaal ging halen bij de scheidsrechter met dienst. Ref Jésus Gil Manzo had geen genade en kende de afscheidnemende Piqué in de catacomben nog rood toe.

David Garciá had Barcelona al na 6 minuten in verlegenheid gebracht met een vroege tegengoal. En tot overmaat van ramp moest Lewandowski na twee gele kaarten ook nog eens vroegtijdig gaan douchen.

Tegen het bescheiden Osasuna moest Piqué wel op de bank postvatten van Xavi, die ongetwijfeld een late applauswissel in gedachten had.

Gelukkig waren de ploegmakkers van Piqué niet van plan om zijn afscheidsmatch aan een stille dood te laten sterven. Drie minuten na de befaamde 'rust'pauze, bracht kroonprins Pedri Barcelona opnieuw langszij.

Xavi schoof vernuftig met zijn pionnen en leek het overtal van Osasuna zo feilloos op te vangen. Enkel numeriek was de thuisploeg in het voordeel in de tweede helft. In het absolute slot kon winger Raphinha zelfs nog voor de kers op de taart zorgen voor de bezoekers.

Frenkie De Jong haalde zijn penseel boven en schilderde het leer vanop zijn eigen helft op het hoofd van de Braziliaan, die de bal net zoals Robin van Persie op het WK in Brazilië - maar dan zonder de snoekduik - in een grote boog over de keeper heen kopte.

Een pareltje dat zelfs Piqué vanop de tribune opnieuw deed glimlachen.