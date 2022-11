BEKIJK: Gerard Piqué neemt afscheid van het Camp Nou in eenvoudige zege tegen Almeria

11 Barça-spelers betraden de grasmat van het Camp Nou met een shirt van Piqué aan. Vanavond moest hij de show stelen tegen laagvlieger Almeria.



Daar had de 35-jarige routinier zelf geen zin in. Piqué speelde een onopvallende, maar degelijke wedstrijd achterin bij de thuisploeg. Zelfs een vroeg cadeautje in de vorm van een penalty wilde hij niet uitpakken.



Dus zette Speler van de Maand in La Liga Lewandowski zich maar achter de bal... en trapte tegen de buitenkant van de paal. Het publiek moest duidelijk nog even wachten om de champagne te ontkurken: Ter Stegen hield zijn ploeg recht op een poging van de jonge Belg Largie Ramazani.