Waarom Gerard Piqué stopt als voetballer: "Zijn kansen op voorzitterschap bij Barça niet fnuiken"

Gerard Piqué hangt zaterdag zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Voetbalcommentator Michael Van Vaerenbergh geeft tekst en uitleg over de carrière van Piqué, zijn dromen en zijn imperium. "Hij is een fantastische voetballer, die wat betekend heeft voor de club FC Barcelona, maar hij is tergelijkertijd ook ondernemer met enkele opmerkelijke schandalen rond zijn figuur."

Gerard Piqué heeft 19 jaar op het hoogste niveau bij FC Barcelona gespeeld. De geboren Catalaan speelde bij de gouden generatie van Barça samen met onder meer Andres Iniesta, Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi Hernández, Sergio Busquets en Lionel Messi. “Als verdediger zal hij in elk geval in de top 10 in de geschiedenis van Barcelona verschijnen", vertelt Michael Van Vaerenbergh. "Bij de centrumverdedigers zal hij in de top 3 zitten na Carles Puyol en Ronald Koeman.”

Piqués erelijst is om van te duizelen. "Hij behaalde tweemaal een triplet met winst van drie competities in eenzelfde seizoen met de landstitel, beker en Champions League. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2015", aldus Van Vaerenbergh.

"Sindsdien is het niveau van Barcelona serieus achteruit gegaan en eigenlijk ook het niveau van Piqué, nog meer dan de club zelf."



In november 2020 liep Piqué een zware knieblessure op tegen Atletico Madrid. "Hij maakte toen de keuze om zich niet te laten opereren. Ik heb de indruk dat hij sindsdien zijn niveau niet meer kon halen.” Is dit het seizoen teveel? "Zeker, het is zelfs 3 seizoenen teveel.”

De enorme erelijst van Gerard Piqué: 8 keer La Liga 7 keer Spaanse beker 4 keer Champions League 3 keer wereldkampioen voor clubs 3 keer Europese Supercup 6 keer Spaanse Supercup 1 keer Premier League 1 keer League Cup 1 keer Community Shield Wereldkampioen Spanje (2010) Europees kampioen Spanje (2012)

"Als Piqué mocht spelen, dan viel hij door de mand"

“De voorbije wedstrijden zat hij meestal op de bank", vertelt Van Vaerenbergh verder. "En als hij dan eens mocht spelen door blessureleed, dan viel hij door de mand." Twee iconische beelden van de afgelopen twee jaar tonen de neerwaartse trend van Gerard Piqué.

"De Champion League-wedstrijd tegen PSG waar Piqué Kylian Mbappé niet kan volgen en met man en macht aan dat shirtje trekt om hem tegen te houden." "En het beeld tegen Inter waar hij met de armen breed staat. Piqué laat zich ringeloren op een hoge bal en laat de bal passeren voor doelman Ter Stegen, maar heeft niet in de gaten dat Barella in zijn rug zit. De Italiaan jaagt de bal in de draai fraai in doel."

"Als rasechte Catalaan is het zijn droom om voorzitter te worden bij club van zijn hart"

Waarom kondigt Piqué in het midden van het seizoen zijn afscheid aan? “Het is puur propaganda, vermoed ik", zegt Van Vaerenbergh. "Hij heeft schrik dat hij sportief nog meer blundert en nog meer zwakke prestaties aan elkaar rijgt, en dat zou in de toekomst zijn grote droom kunnen fnuiken." "Als rasechte Catalaan is het zijn droom om voorzitter te worden bij club van zijn

hart. Ik denk dat hij gedacht heeft: "als ik zo nog lang doorga, dan gaat de perceptie zich nog harder tegen mij keren". Het zou kunnen betekenen dat hij niet verkozen zou worden." "Ik denk dat dat de achterliggende gedachte is bij Piqué, maar dat is gissen natuurlijk, want ken hem niet persoonlijk.”

"Imperium Piqué en de schandalen die rond zijn figuur zijn opgedoken"

Naast het voetbal behaalde Piqué een master in business aan Harvard. Hij is

ook ondernemer in hart en nieren. "Terwijl hij als voetballer het ondernemerschap als hobby uitoefende, zal nu het primeren", aldus Van Vaerenbergh. Hij hielp ondermeer mee met het herorganiseren van de Daviscup in het tennis. "Dat zette meteen wat kwaad bloed in de tenniswereld." Piqué was ook bepalend in de sponsordeal van Barcelona met Rakuten, de Japanse Netflix, waar hij een holding heeft opgericht met eigenaar Hiroshi Mikitani.

"Er werd altijd gefluisterd, omdat Piqué een deal had gesloten van 50 miljoen euro met het Japanse bedrijf, dat er ook een klein percentje naar hem vloeide." Ook had de 35-jarige Catalaan een vinger in de pap bij de modernisering van de Spaanse Supercup met de toewijzing aan Saoudi-Arabië.

"Het blijft een beetje raar dat hij als grootverdiener in het voetbal en actieve voetballer betrokken partij is bij het herdenken van de Supercup, waar de winnaar van de beker tegen de landskampioen speelt. Het heeft allemaal met centen te maken. Er hangt wel een klein zweempje van fraude rond."



