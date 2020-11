Een ding is zeker: Spaans international Oyarzabal zet elke strafschop om

Real en Barcelona hebben dit seizoen hun start wat gemist in La Liga en dus mochten Sociedad en Villarreal vanavond om de leidersplaats bikkelen in Spanje.

De topper eindigde op 1-1 na 2 penaltydoelpunten. Moreno opende vanaf de stip voor Villarreal, daarna maakte Oyarzabal gelijk met een elfmeter.

De 23-jarige aanvoerder van Sociedad is een fenomeen. De topscorer in Spanje - die onlangs ook Duitsland vernederde met de nationale ploeg - maakte zijn 50e doelpunt in de hoogste afdeling.

Vanaf de stip mist Oyarzabal nooit. 14 keer nam hij er een, 14 keer maakte hij er een.

In het klassement leidt Sociedad met 24 punten uit 11 matchen. Atletico volgt op 1 punt, maar heeft wel nog 2 matchen te goed.