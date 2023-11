Scorende Axel Witsel draagt met eerste goal voor Atletico zijn steentje bij aan overwinning

De top 3 in Spanje had eerder dit weekend al gewonnen en dus was de opdracht voor Atletico duidelijk bij de komst van Villarreal.

Toch waren het de bezoekers die het best uit de startblokken schoten. Moreno opende na 20 minuten de score, maar dankzij Axel Witsel werd er toch gerust met een gelijke stand. De Belg schoof aan de 2e paal een voorzet van Griezmann tegen het net, zijn eerste doelpunt voor Atletico.

Diezelfde Griezmann kroop 10 minuten voor tijd in de rol van afwerker door centraal voor doel de 2-1 binnen te duwen. Enkele minuten later mepte Lino de bezoekers finaal tegen het canvas.

Door de overwinning blijft Atletico op 2 punten van nummer 3 Barcelona en 4 punten van nummer 2 Real Madrid. Axel Witsel en co. hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed.