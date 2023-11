Lewandowski helpt Barcelona met 2 treffers aan moeizame overwinning tegen Alaves

Leider Girona en nummer 2 Real Madrid hadden zaterdag al gewonnen en dus kon Barcelona zich tegen Alaves geen misstap veroorloven.

Maar de scherpte ontbrak duidelijk in het begin van de wedstrijd, want Omorodion trof al in de 1e minuut raak voor de bezoekers. Het was overigens pas het 11e doelpunt van Alaves dit seizoen, alleen Cadiz (10 goals) scoorde nog minder.

De 19-jarige doelpuntenmaker van Alaves voelde zich als een vis in het water in Barcelona, want Omorodion was een voortdurend gevaar voor de thuisploeg. Hij flirtte zelfs met een tweede treffer, maar de 0-2 spatte uiteen op de paal.

Na de rust slaagde Barcelona er dan toch in om de scheve situatie recht te zetten. De onvermijdelijke Lewandowski kopte vroeg in de 2e helft de gelijkmaker op het bord en een kwartiertje voor tijd scoorde hij ook vanaf 11 meter, na een penaltyovertreding op Torres.

Dankzij de moeizame zege houdt Barcelona de top 2 in het vizier. Leider Girona telt 4 punten meer, Real Madrid heeft een bonus van 2 punten op Barça.