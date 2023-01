Invallers De Ketelaere en Vranckx geven met Milan 2-0-bonus nog weg tegen Roma

Een gretig Milan, met een bedrijvige Alexis Saelemaekers in de basis, klom voor de rust verdiend op voorsprong dankzij een kopbal van Kalulu en een flater van Rui Patricio. Maar daarna stopte de Italiaanse kampioen met voetballen.



Na de rust werd er bijna meer gewandeld dan gelopen. Maar op een zeldzame goeie tegenaanval kon Pobega, die als invaller de voorkeur kreeg op Charles De Ketelaere, de voorsprong van Milan verdubbelen.

Wedstrijd beslist zou je denken, maar in voetbal is alles mogelijk. Net na de late invalbeurt van Charles De Ketelaere kantelde de wedstrijd toch nog. Ibañez kopte op een hoekschop de 2-1 in doel en in de extra tijd werd het nog erger voor Milan.

Aster Vranckx gaf een vrije trap weg op een gevaarlijke plaats en dat brak Milan zuur op. Tatarusanu kon de kopbal van Matic nog keren, maar tegen de rebound van de tot dan onzichtbare Tammy Abraham had hij geen verhaal: 2-2.

Zo laat Milan dure punten liggen in de titelstrijd. Het staat nu samen met Juventus op de tweede plaats op 7 punten van leider Napoli.