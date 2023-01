Leider Napoli knoopt na verlies tegen Inter weer aan met de zege

Na het verlies van woensdag tegen Inter en met Juventus dat zaterdag zijn 8e overwinning op rij boekte stond er zondag in Genua toch wat druk op de ketel voor Napoli.

Het duel tegen Sampdoria werd voorafgegaan door een beklijvend eerbetoon aan de deze week overleden Gianluca Vialli. Ook Sinisa Mihajlovic, die vorige maand overleed, werd daarbij herdacht. Het was voor Sampdoria de eerste thuismatch sinds de dood van beide ex-spelers van de club.

De wedstrijd zelf begon niet al te best voor de thuisploeg, die al in de 6e minuut een penalty tegen kreeg. Gelukkig voor Sampdoria mikte Napoli-speler Politano de pingel op de paal.

Het bleek slechts uitstel van executie. Nog voor halfweg de 1e helft duwde Osimhen aan de 1e paal een voorzet tegen de touwen. Diezelfde Osimhen werd even later getorpedeerd door Rincon, die voor zijn drieste ingreep een terechte rode kaart kreeg.

Met een mannetje meer kon Napoli controleren, maar het bevrijdende 2e doelpunt viel wel pas in het slotkwartier. Na hands van Vieira ging de bal opnieuw op de stip. In tegenstelling tot Politano in het begin van de wedstrijd toonde Elmas zich wel trefzeker vanaf 11 meter.