BEKIJK: Delirium dankzij Diallo! Manchester United klopt eeuwige rivaal Liverpool in slot van verlengingen

zo 17 maart 2024 19:08

Manchester United einde (n.v.) 4 - 3 Liverpool 10' - Doelpunt - Scott McTominay (1 - 0) 31' - Geel - Alexis Mac Allister 44' - Doelpunt - Alexis Mac Allister (1 - 1) 45+2' - Doelpunt - Mohamed Salah (1 - 2) 45+3' - Geel - Bruno Fernandes 60' - Geel - Joe Gomez 71' - Verv. Aaron Wan-Bissaka door Harry Maguire 71' - Verv. Rasmus Højlund door Antony 72' - Verv. Dominik Szoboszlai door Harvey Elliott 76' - Verv. Andrew Robertson door Conor Bradley 77' - Verv. Mohamed Salah door Cody Gakpo 80' - Verv. Kobbie Mainoo door Christian Eriksen 85' - Verv. Raphaël Varane door Amad Diallo 87' - Doelpunt - Antony (2 - 2) 101' - Verv. Joe Gomez door Kostas Tsimikas 105' - Doelpunt - Harvey Elliott (2 - 3) 109' - Geel - Caoimhin Kelleher 112' - Doelpunt - Marcus Rashford (3 - 3) 114' - Verv. Luis Díaz door Bobby Clark 116' - Geel - Amad Diallo 120+1' - Doelpunt - Amad Diallo (4 - 3) 120+3' - Geel 2 - Amad Diallo The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 17/03/24 - 16:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 10' Scott McTominay 10' Scott McTominay 1 - 0 44' Alexis Mac Allister 1 - 1 Alexis Mac Allister 44' 45+2' Mohamed Salah 1 - 2 Mohamed Salah 45+2' 87' Antony 87' Antony 2 - 2 105' Harvey Elliott 2 - 3 Harvey Elliott 105' 112' Marcus Rashford 112' Marcus Rashford 3 - 3 120+1' Amad Diallo 120+1' Amad Diallo 4 - 3

Een wedstrijd die alles had. Manchester United heeft na 120 minuten spektakelvoetbal Liverpool opzij gezet op weg naar de halve finales van de FA Cup. Het venijn zat steeds in het slot. Zo kantelden de bezoekers de wedstrijd vlak voor rust, maar sloeg United tot twee keer toe vlak voor affluiten. De grote held van de dag is Amad Diallo met de winning goal in de verlengingen.



Al negen wedstrijden ongeslagen in alle competities, dus reisde Liverpool met vertrouwen af naar Old Trafford.

Toch was het Manchester United dat dankzij een helse sfeer sterk opende. Van Dijk schreeuwde zijn stem schor op zijn verdediging na de onophoudende druk van de thuisploeg.

Een goal hing in de lucht. Het was Scott McTominay die na tien minuten de verdiende voorsprong van dichtbij tegen de touwen jaagde.

Erik ten Hag zag dat het goed was. United bleef drukken, maar ook Liverpool begon zich in de match te knokken.

Old Trafford voelde de wedstrijd aan het einde van de eerste periode kantelen. Eerst gooide de VAR nog roet in het eten van Endo's gelijkmaker, maar dan volgde de zondvloed toch na de kansenregen.

Mac Allister krulde een hard schot voorbij Onana. Drie minuten later klopte ook Salah de grabbelende doelman in de herneming. De lach en de sprint van Klopp richting kleedkamer spraken boekdelen: wedstrijd gekanteld.

Na de pauze nam Liverpool de wedstrijd helemaal in handen. Het had zelf nog kansen om de score uit te diepen - mede dankzij alweer merkwaardige tussenkomsten van Onana, maar was tevreden met de krappe voorsprong. De verkeerde aanpak, zo bleek. Want het was Antony die verlengingen uit de brand sleepte met een geplaatste bal. In de absolute slotseconden van de reguliere speeltijd had Marcus Rashford de winning goal aan zijn voet, maar hij besloot naast.

Een dure misser? Wel als het van Harvey Elliott afhing. De jonge invaller zag zijn lage schuiver afwijken op een United-been. Niet dat het de euforie fnuikte. Klopp voelde de overwinning in de lucht hangen, maar dan zorgde Rashord toch voor de donderslag. Bij zijn tweede poging oog in oog met Kelleher bleef de Engelse spits koelbloedig: 3-3. Viel de beslissing in de kraker dan toch na penalty's?

Als een duiveltje uit een doosje ontpopte de 21-jarige Amad Diallo zich tot koning van Manchester na een counter. In zijn uitzinnige vreugde na zijn winnende treffer trok de winger zijn truitje uit. De tweede gele kaart zou hem niet deren, want hij stuurde United eigenhandig naar de halve finales van de FA Cup. Na een wedstrijd die alles had, inclusief de eerste nederlaag voor Liverpool in 10 wedstrijden, scharen Ten Hag en co. zich bij Coventry City, Chelsea en stadsgenoot City bij de laatste vier.

