Coventry staat in halve finale FA Cup na onwaarschijnlijk scenario in extra tijd tegen Wolves

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 16/03/24 - 13:15

Zelfs de beste scenarist verzint het niet. Tweedeklasser Coventry City heeft een ticket voor de halve finales van de FA Cup beet na een doldwaas slot. Wolverhampton leidde tot in minuut 84, maar kreeg dan in 4 minuten 2 tikken te verwerken. In de extra tijd gingen de bezoekers alsnog helemaal over Wolverhampton.

In minuut 90+6 nog op achterstand staan, maar de partij toch nog winnen. Straffe stoot van de mannen van Coventry City.

De tweedeklasser trok voor de kwartfinale van de FA Cup naar het Molineux Stadium van Wolverhampton Wanderers. De Wolves - momenteel 9e in de Premier League - konden hun fraaie seizoen nog wat meer kleur geven met een halve finale in de Beker.

Maar na rust ging het een eerste keer fout voor de thuisploeg. Ellis Simms trapte Coventry in minuut 53 op voorsprong en leek lang de beslissende treffer op zijn naam gezet te hebben.

Tot Wolverhampton de scheve situatie vlak voor het einde van de reguliere speeltijd helemaal omkeerde. Aït-Nouri en Bueno zorgden in amper 4 minuten tijd voor een 2-1-stand op het bord.

Game over? Nee, hoor. In minuut 90+7 zorgde Simms - die eerder ook al de 0-1 tegen de touwen jaagde - voor de gelijkmaker. En zélfs dan was het nog niet afgelopen.

Om het gekkenhuis compleet te maken, tekende Haji Wright in minuut 90+10 voor de eindstand. Hij krulde de bal rustig in de verste hoek. 2-3 en een tweedeklasser in de halve finales van de FA Cup.