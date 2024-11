Nu al 8 punten los: Liverpool verstevigt zijn leidersplek na “duel der penalty’s” tegen Southampton

zo 24 november 2024 17:00

Southampton einde 2 - 3 herbekijk Liverpool 13' - Geel - Conor Bradley 16' - Geel - Ibrahima Konaté 23' - Geel - Adam Lallana 30' - Doelpunt - Dominik Szoboszlai (0 - 1) 37' - Verv. Adam Lallana door Joe Aribo 42' - Doelpunt - Adam Armstrong (1 - 1) 49' - Geel - Cody Gakpo 52' - Verv. Paul Onuachu door Lesley Ugochukwu 56' - Doelpunt - Mateus Fernandes (2 - 1) 62' - Verv. Curtis Jones door Alexis Mac Allister 62' - Verv. Cody Gakpo door Luis Díaz 65' - Doelpunt - Mohamed Salah (2 - 2) 73' - Geel - Adam Armstrong 77' - Verv. Adam Armstrong door Cameron Archer 78' - Verv. Ryan Fraser door Yukinari Sugawara 83' - Doelpunt strafschop - Mohamed Salah (2 - 3) 84' - Geel - Mohamed Salah 90' - Verv. Darwin Núñez door Wataru Endo 90+8' - Geel - Jack Stephens Premier League - speeldag 12 - 24/11/24 - 15:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Dominik Szoboszlai na 30', 0 - 1 30' Dominik Szoboszlai 0 - 1 Dominik Szoboszlai 30' goal door Adam Armstrong na 42', 1 - 1 42' Adam Armstrong 42' Adam Armstrong 1 - 1 goal door Mateus Fernandes na 56', 2 - 1 56' Mateus Fernandes 56' Mateus Fernandes 2 - 1 goal door Mohamed Salah na 65', 2 - 2 65' Mohamed Salah 2 - 2 Mohamed Salah 65' penalty door Mohamed Salah na 83', 2 - 3 83' Mohamed Salah 2 - 3 Mohamed Salah 83'

De opluchting sprak boekdelen. Liverpool had het lang niet onder de markt tegen hekkensluiter Southampton, tot sterkhouder Salah zijn ploeg over de streep trok met een elfmeter. Eerder kwam de thuisploeg op voorsprong na ook al een (dubieuze) strafschop. Met de zege loopt Liverpool verder uit op City, dat na amper 12 speeldagen al op 8 punten staat.



Ondanks de amusante pot voetbal zal het in de studio's achteraf vooral over de penaltyfases gaan.



Liverpool leek na zwak uitverdedigen van Southampton zonder zorgen en met een voorsprong de kleedkamers in te duiken, tot Robertson zijn been iets te ver uitschoof op de aanstormende Dibling.



Fout was het sowieso - laat daar geen discussie over bestaan - maar de uitploeg reageerde als wespen gestoken toen de ref naar de stip wees.



"Buiten de zestien", leken ze overtuigd, maar de VAR zette na millimeterwerk de beslissing kracht bij. De voet van Robertson stond op de lijn, penalty dus. Oordeel vooral zelf hierboven.

Het was het sein voor Southampton om op én over Liverpool te gaan.



Met een snedige counter pakten ze de Reds ijskoud in de rug, plots moest de fiere leider achtervolgen.



De thuisploeg - met een sterke Onuachu, die wel geblesseerd uitviel - verkocht zijn huid duur, maar moest dan toch buigen voor ene Mohamed Salah.



De Egyptenaar bracht eerst de bordjes in evenwicht met een slimme tik, in minuut 83 viel het doek dan na schlemielig handspel van Southampton.



Nieuwe penalty, nu in het voordeel van Liverpool, Salah pakte het cadeautje met een ontblote torso uit.

Recordman Slot

Van een rustige zondagswandeling bij de rode lantaarn was dus geen sprake, maar de klus is wel geklaard.



Door de slipper van eeuwige concurrent Man City konden Slot en zijn mannen zowaar al 8 punten voorsprong pakken op hun eerste achtervolger.



De Nederlandse coach heeft trouwens een record te pakken: hij had samen met Hiddink en Ancelotti het minste wedstrijden nodig in de Premier League (12) om 10 zeges te pakken.



Als je wint, heb je vrienden, zoals het ooit klonk bij Herman Brood.