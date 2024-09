VIDEO - Bevrijder Leandro Trossard! Belg kroont zich tot matchwinnaar met goal in slot tegen Leicester

Dankjewel, Leandro Trossard. Dat zijn de woorden die heel Arsenal gebruikt na een (onnodige) nagelbijter tegen Leicester City. Onze landgenoot kroonde zich tot matchwinnaar met twee goals, waarvan een in het absolute slot. Zo wiste hij een heerlijke volley van Justin uit voor een belangrijke driepunter voor de Londense titelkandidaat.

Maar tijdens de rust kreeg Leicester City een donderpreek die voor nieuw vuur zorgt. Wout Faes zag zijn club meteen na de pauze dan ook gepast reageren met de 2-1. Game on.

Op het moment dat Leandro Trossard - die na zijn dubbel geel vorige week weer mocht opdraven in de basis - de 2-0 in het doel van Leicester prikt, leek Arsenal klaar met de promovendus.

Over en uit, of toch niet?

Als een dartel veulen verscheen hij plots overal in en rond de zestien. Erg veel geluk kende de ex-Genkie niet in de afwerking. Eerst stond de paal pal, bij de pogingen erna botste hij steeds op doelman Hermansen.

Mikel Arteta en de zijnen zagen opnieuw puntenverlies opdoemen. Al was dat buiten ene Leandro Trossard gerekend ...

In de toegevoegde tijd bleef de Belg aandringen bij een hoekschop. Met succes: zijn bal verdween via de flipperkast in het doel van Leicester.



Een vreugde-uitbarsting volgde in Noord-Londen. De verkiezing van Man van de Match was op dat moment meteen beslist.