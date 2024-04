BEKIJK - Wippertje van Leandro Trossard tegen ex-club bezorgt Arsenal weer de koppositie

Arsenal (voorlopig) weer op kop in de Premier League. In de spannende titelrace - die wordt gelopen met Liverpool en Manchester City - tonen de Gunners dat ze helemaal tot het einde zullen meedraaien. Invaller Leandro Trossard bezorgde zijn ploeg een ruime zege op bezoek bij Brighton.

Twintig minuten na zijn invalbeurt zit een ijverige Leandro Trossard met een teen tussen de aanval van zijn ex-ploeg.

De Rode Duivel zette zelf een pijlsnelle tegenaanval op. Oog in oog met de doelman, lepelde Trossard het leer in doel. Een lach en een viering waren op hun plaats.

Want door de goal van de invaller was Arsenal zeker van de drie punten in Brighton. Saka had de score geopend vanaf de stip, een snelle combinatie tussen Jorginho en Havertz verdubbelde de score.

Zo wippen de Gunners met 71 punten (voorlopig) weer naar de leiding in de Premier League. Manchester City en Liverpool tellen 70 stuks, maar die laatste komt morgen nog in actie tegen aartsrivaal Manchester United.