Southampton en Rode Duivel Romeo Lavia redden punt tegen Tottenham in extra tijd

Een kwartier voor tijd leek Tottenham zijn schaapjes op het droge te hebben toen Harry Kane en Ivan Perisic voor een dubbele bonus hadden gezorgd: 1-3. Maar Theo Walcott gaf de thuisploeg weer hoop en die hoop werd beloond in de extra tijd.

Na een lange VAR-check ging de bal op de stip voor een fout van Pape Sarr op Maitland-Niles. James Ward-Prowse nam de taak op zich en bezorgde het geplaagde Southampton een belangrijk punt in de degradatiestrijd.

Kersvers Rode Duivel Romeo Lavia, die een voet had in de 1-1, speelde de hele wedstrijd centraal op het middenveld van Southampton. Dat blijft de rode lantaarn, maar houdt een veilige plaats wel in zicht.