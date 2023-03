Niet geluisterd naar Martinez en Kindermans, nu debutant voor België? "Lavia is speciale jongen, een stille leider"

Romeo Lavia is de enige debutant in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. 19 jaar jong en geen minuut in de Belgische hoogste voetbalklasse gespeeld. Jean Kindermans (hoofd jeugdopleiding bij Anderlecht) probeerde alles om Lavia in 2020 bij zijn club te houden, maar gunt de middenvelder al zijn succes.

Een nieuw tijdperk breekt aan bij de Rode Duivels. Met een nieuwe bondscoach en met een verjongingskuur. Romeo Lavia is niet geheel verrassend een van de nieuwe bouwstenen die Domenico Tedesco wil uittesten tegen Zweden en/of Duitsland. Jean Kindermans is niet verrast. Het hoofd jeugdopleiding van Anderlecht geeft ons aan dat het onbegonnen werk is om alle jeugdproducten te blijven volgen die het nest van Neerpede verlieten. Maar een ex-speler van de club die zo sterk bezig is in de Premier League gaat onder het personeel uiteraard wel over de tongen. "Hij stond ook al op de lijst van Roberto Martinez in aanloop naar het WK in Qatar, maar door een blessure moest hij passen", zegt Kindermans. "Romeo doet het fantastisch. Vergeet niet dat hij van de lichting van 2004 is, waar ook Mario Stroeykens toe behoort. En hij speelde veel met Zeno Debast (geboren in 2003), omdat hij al vroeg werd doorgeschoven."

Lavia werd vrij snel een categorie doorgeschoven en niemand zag het verschil. Jean Kindermans - hoofd jeugdopleiding Anderlecht

"Romeo is een hele speciale jongen. Een wat stille jongen, maar een stille leider. Als kind behoorde hij al tot de toptalenten van zijn lichting. Hij is ook vrij snel een categorie doorgeschoven zoals ik zei en niemand zag het verschil." "Bij Anderlecht speelde hij altijd voor de verdediging, als een lage spelverdeler. Hij kon ook makkelijk centraal achterin spelen. Dat deed hij een aantal keer bij de nationale jeugd."

"We geraakten niet binnen in zijn hoofd"

Het jeugdtoernooi dat de naam van Kevin De Bruyne draagt in Drongen was een kantelpunt in de carrière van Romeo Lavia. Hij schitterde er in 2018 en trok op voorspraak van Pep Guardiola zelf twee jaar later naar de club van De Bruyne, Manchester City. Hoe die overgang tot stand kwam, zegt iets over het karakter van Lavia. "We hebben lang met de speler en zijn vader onderhandeld over zijn sportief parcours", herinnert Jean Kindermans zich. "Ik heb toen alles uit de kast gehaald, maar ik geraakte precies niet binnen in zijn hoofd."



Ik dacht dat we Romeo overtuigd hadden bij Anderlecht te blijven. Tot puntje bij paaltje kwam. Jean Kindermans - hoofd jeugdopleiding Anderlecht

"We zijn met hem ook naar Roberto Martinez getrokken. Ook de toenmalige bondscoach, iemand die zelf lang in Engeland heeft gewerkt, zei Romeo dat het veel te vroeg was om naar de Premier League te trekken."

"Ik was blij, want ik dacht dat we Romeo aan het overtuigen waren."

"Tot puntje bij paaltje kwam. Romeo deelde ons uiteindelijk toch mee dat hij Anderlecht zou verlaten en koos voor een vreemd en moeilijk parcours." "De stap naar de eerste ploeg van City was op zijn leeftijd misschien iets te groot, maar het zegt iets over zijn enorme persoonlijkheid dat hij koos voor een stap terug naar een subtopper in de Premier League om zich daar dan in de kijker te kunnen spelen." "Ondertussen doet hij het uitstekend, dus wie zijn wij om met de vinger te wijzen. Als je hem ziet schitteren zoals nu, kan je enkel zeggen dat hij de juiste beslissing heeft genomen."

Duo Onana - Lavia bij Rode Duivels?