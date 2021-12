Penaltyspecialist Jorginho houdt de punten thuis voor zwoegend Chelsea

Bijna werd de tiener Joe Gelhardt de held van Leeds. Twee minuten na zijn late invalbeurt gleed hij een lage voorzet van Roberts voorbij Mendy: 2-2.

Maar het was Jorginho die het laatste woord kreeg. Nadat Rüdiger was neergegaan in de 16 mocht de Italiaan een tweede keer achter de bal gaan staan.

Dan weet je hoe laat het is: de Italiaan mist (bijna) nooit. Net voor het uur had hij al een penalty omgezet, in de 94e minuut deed hij het opnieuw: 3-2.

Romelu Lukaku zag het gebeuren op het veld. De Rode Duivel was 10 minuten eerder het veld opgekomen. Na zijn enkelblessure moet hij voorlopig rekenen op invalbeurten in de Premier League.

In de stand volgt Chelsea op 1 punt van Liverpool en op 2 van leider City.