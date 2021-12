Warm onthaal eindigt met lege handen: Steven Gerrard verliest op Anfield

Takumi Minamino (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Emiliano Buendia (Aston Villa).

Takumi Minamino (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Emiliano Buendia (Aston Villa). tweede helft, minuut 93.

Fabinho (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Emiliano Buendia (Aston Villa). tweede helft, minuut 93.

Mohamed Salah (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Matt Targett (Aston Villa). tweede helft, minuut 92.

Jordan Henderson (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Emiliano Buendia (Aston Villa). tweede helft, minuut 84.

81'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door John McGinn (Aston Villa), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 81.