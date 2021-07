Martinez is duidelijk over zijn toekomst: "Mijn focus blijft bij de Rode Duivels"

14:00 14 uur . Einde van de persbabbel. Een ontspannen Roberto Martinez heeft de laatste vraag beantwoord en bedankte daarna de aanwezige journalisten nog voor de constructieve samenwerking tijdens het EK. Daarmee zit dit persmoment er op. . Einde van de persbabbel Een ontspannen Roberto Martinez heeft de laatste vraag beantwoord en bedankte daarna de aanwezige journalisten nog voor de constructieve samenwerking tijdens het EK.



13:59 13 uur 59. Wie het EK mag winnen van mij? Dat maakt me oprecht niet uit. Ik was alleen gefocust op het EK winnen met België. Roberto Martinez. Wie het EK mag winnen van mij? Dat maakt me oprecht niet uit. Ik was alleen gefocust op het EK winnen met België. Roberto Martinez

13:51 13 uur 51. "Nog geen beslissing genomen over Thierry Henry". Voor het tweede grote toernooi op een rij maakte Thierry Henry deel uit van de staf van de Rode Duivels. Over een langere samenwerking is er nog geen duidelijkheid. "De samenwerking met Thierry Henry heeft ons altijd veel bijgedragen. Of de samenwerking wordt voortgezet zal ook afhangen van zijn persoonlijke situatie, maar op dit moment is er geen beslissing genomen." . "Nog geen beslissing genomen over Thierry Henry" Voor het tweede grote toernooi op een rij maakte Thierry Henry deel uit van de staf van de Rode Duivels. Over een langere samenwerking is er nog geen duidelijkheid.



"De samenwerking met Thierry Henry heeft ons altijd veel bijgedragen. Of de samenwerking wordt voortgezet zal ook afhangen van zijn persoonlijke situatie, maar op dit moment is er geen beslissing genomen."

13:51 13 uur 51. Er waren misschien geruchten over mijn toekomst in de media, maar ikzelf heb die zeker nooit aangewakkerd. . Roberto Martinez. Er waren misschien geruchten over mijn toekomst in de media, maar ikzelf heb die zeker nooit aangewakkerd. Roberto Martinez

13:46 13 uur 46. Geen Rode Duivel haakt af. Martinez kreeg de vraag of hij bepaalde spelers niet meer zal oproepen in de toekomst? "Nee, er is geen speler waarvan ik zeg dat ik hem niet meer zal oproepen en er heeft mij ook geen enkele speler gezegd dat hij zal stoppen zoals Dembélé of Fellaini na het WK." . Geen Rode Duivel haakt af Martinez kreeg de vraag of hij bepaalde spelers niet meer zal oproepen in de toekomst? "Nee, er is geen speler waarvan ik zeg dat ik hem niet meer zal oproepen en er heeft mij ook geen enkele speler gezegd dat hij zal stoppen zoals Dembélé of Fellaini na het WK."



13:45 13 uur 45. Of we over de top zijn? Nee, dat denk ik niet. Als we het EK hadden gewonnen hadden sommige spelers misschien het gevoel gehad dat hun job er op zit. . Roberto Martinez. Of we over de top zijn? Nee, dat denk ik niet. Als we het EK hadden gewonnen hadden sommige spelers misschien het gevoel gehad dat hun job er op zit. Roberto Martinez

13:37 13 uur 37. Martinez is het niet helemaal eens met de kritiek dat België te pragmatisch speelde. Na de uitschakeling klonk de kritiek dat België het meer pragmatisch had aangepakt dan drie jaar eerder in Rusland en die aanpak verkeerd is uitgepakt. Martinez vindt dat een eenzijdige manier van benadering. "Ik vind dat je het niet zo zwart-wit kan stellen. Tegenstanders speelden anders. Daar heeft het veel mee te maken, volgens mij. Ik vond tegen Portugal dat we enkel in de laatste 20 minuten pragmatisch waren. Tegen Italië was het anders, maar daar zijn veel redenen voor. Ze spelen niet voor niets de finale." . Martinez is het niet helemaal eens met de kritiek dat België te pragmatisch speelde Na de uitschakeling klonk de kritiek dat België het meer pragmatisch had aangepakt dan drie jaar eerder in Rusland en die aanpak verkeerd is uitgepakt. Martinez vindt dat een eenzijdige manier van benadering. "Ik vind dat je het niet zo zwart-wit kan stellen. Tegenstanders speelden anders. Daar heeft het veel mee te maken, volgens mij. Ik vond tegen Portugal dat we enkel in de laatste 20 minuten pragmatisch waren. Tegen Italië was het anders, maar daar zijn veel redenen voor. Ze spelen niet voor niets de finale."



13:36 13 uur 36. "Een land als België kan zich niet veroorloven om talenten verloren te laten gaan. Ik leg veel focus op het gevoel dat jonge spelers beseffen dat ze zullen spelen als ze laten zien dat ze er klaar voor zijn. Maar ik selecteer ook geen jonge spelers enkel voor de vorm.". Roberto Martinez. "Een land als België kan zich niet veroorloven om talenten verloren te laten gaan. Ik leg veel focus op het gevoel dat jonge spelers beseffen dat ze zullen spelen als ze laten zien dat ze er klaar voor zijn. Maar ik selecteer ook geen jonge spelers enkel voor de vorm." Roberto Martinez

13:29 13 uur 29. Gaat Martinez verjongen? Verjonging van de selectie dringt zich langzaam op bij de Rode Duivels. Martinez heeft een lijst van 12 spelers die hij zeker in het oog houdt voor het WK in Qatar. "Er zijn 4 spelers die een goede kans hebben om er bij te komen. Natuurlijk Doku, maar ook Vanheusden, De Ketelaere en Verschaeren. De andere 8 hebben een kans om de concurrentie aan te gaan. De volgende maanden worden voor al deze spelers heel belangrijk." . Gaat Martinez verjongen? Verjonging van de selectie dringt zich langzaam op bij de Rode Duivels. Martinez heeft een lijst van 12 spelers die hij zeker in het oog houdt voor het WK in Qatar.



"Er zijn 4 spelers die een goede kans hebben om er bij te komen. Natuurlijk Doku, maar ook Vanheusden, De Ketelaere en Verschaeren. De andere 8 hebben een kans om de concurrentie aan te gaan. De volgende maanden worden voor al deze spelers heel belangrijk."



13:27 13 uur 27. We begonnen 20 minuten heel goed tegen Portugal. Tegen Italië hadden we het fysiek moeilijker. Ik geloof dat de drie thuismatchen die Italië kon spelen een verschil maakten. Wij waren minder energiek en hadden het moeilijk om dat te doen wat Italië pijn kon doen. Roberto Martinez. We begonnen 20 minuten heel goed tegen Portugal. Tegen Italië hadden we het fysiek moeilijker. Ik geloof dat de drie thuismatchen die Italië kon spelen een verschil maakten. Wij waren minder energiek en hadden het moeilijk om dat te doen wat Italië pijn kon doen. Roberto Martinez

13:21 13 uur 21. Over anderhalf jaar begint het WK. Mag België dan nog even ambitieus zijn als voor het EK. "De finale moet de ambitie zijn. We moeten ons eerst natuurlijk kwalificeren, maar we zijn goed begonnen. Het WK zal opnieuw een "normaal" toernooi zijn, met minder coronaregels en minder verschil in reizen." . Over anderhalf jaar begint het WK. Mag België dan nog even ambitieus zijn als voor het EK. "De finale moet de ambitie zijn. We moeten ons eerst natuurlijk kwalificeren, maar we zijn goed begonnen. Het WK zal opnieuw een "normaal" toernooi zijn, met minder coronaregels en minder verschil in reizen."

13:20 13 uur 20. De belangrijkste beslissing was om een jonge speler op te stellen tegen Italië die goed was in een-tegen-een-situaties. Doku heeft het heel goed gedaan en daar ben ik heel blij om. Het moeilijke aan de beslissing was dat ook andere spelers verdienden om te spelen. Roberto Martinez. De belangrijkste beslissing was om een jonge speler op te stellen tegen Italië die goed was in een-tegen-een-situaties. Doku heeft het heel goed gedaan en daar ben ik heel blij om. Het moeilijke aan de beslissing was dat ook andere spelers verdienden om te spelen. Roberto Martinez

13:19 13 uur 19. Achteraf gezien had ik geen andere beslissingen genomen. Het waren geen gokken. Achteraf merk je natuurlijk pas hoe een beredeneerde keuze uitdraait. Roberto Martinez. Achteraf gezien had ik geen andere beslissingen genomen. Het waren geen gokken. Achteraf merk je natuurlijk pas hoe een beredeneerde keuze uitdraait. Roberto Martinez

13:14 13 uur 14. Sterkere selectie dan drie jaar geleden. Roberto Martinez is overtuigd dat deze groep sterker was dan drie jaar geleden in Rusland. "Drie jaar geleden hadden we een groter probleem gehad als iemand als Castagne was uitgevallen op de flank. Wat veranderd is, zijn de verwachtingen." "We moeten natuurlijk alert blijven wat onze concurrenten vanaf nu gaan doen." . Sterkere selectie dan drie jaar geleden Roberto Martinez is overtuigd dat deze groep sterker was dan drie jaar geleden in Rusland. "Drie jaar geleden hadden we een groter probleem gehad als iemand als Castagne was uitgevallen op de flank. Wat veranderd is, zijn de verwachtingen."



"We moeten natuurlijk alert blijven wat onze concurrenten vanaf nu gaan doen."



13:13 13 uur 13. Ik ben het niet eens met de kritiek dat we niets hebben nagelaten op het EK. We hebben vier matchen gewonnen en de Europese kampioen verslagen. Maar ik aanvaard kritiek en ik aanvaard dat ik verantwoordelijk word gehouden voor de uitschakeling. Roberto Martinez. Ik ben het niet eens met de kritiek dat we niets hebben nagelaten op het EK. We hebben vier matchen gewonnen en de Europese kampioen verslagen. Maar ik aanvaard kritiek en ik aanvaard dat ik verantwoordelijk word gehouden voor de uitschakeling. Roberto Martinez

13:10 13 uur 10. Wat liep er mis tegen Italië? Martinez heeft ondertussen goed kunnen nadenken over de nederlaag tegen Italië. Het verschil lag in details is zijn conclusie. "Tegen Italië waren we onszelf niet. Daar moet je Italië krediet voor geven. Wat ik wel geleerd heb, is dat vermoeidheid ons parten heeft gespeeld. We hebben veel moeten reizen en Italië speelde vaak in Rome. We waren niet op ons best tegen Italië. Ten tweede hebben zij wel hun kansen genomen en wij niet in die match." . Wat liep er mis tegen Italië? Martinez heeft ondertussen goed kunnen nadenken over de nederlaag tegen Italië. Het verschil lag in details is zijn conclusie.

"Tegen Italië waren we onszelf niet. Daar moet je Italië krediet voor geven. Wat ik wel geleerd heb, is dat vermoeidheid ons parten heeft gespeeld. We hebben veel moeten reizen en Italië speelde vaak in Rome. We waren niet op ons best tegen Italië. Ten tweede hebben zij wel hun kansen genomen en wij niet in die match."



13:06 13 uur 06. Ik heb mezelf en het team geëvalueerd. De ontgoocheling was groot en ik vind niet dat we gefaald hebben door de halve finale niet te halen. Falen zou zijn als je niet probeert te winnen. Op dat vlak waren we uitzonderlijk. Kijk naar Witsel en De Bruyne. . Roberto Martinez. Ik heb mezelf en het team geëvalueerd. De ontgoocheling was groot en ik vind niet dat we gefaald hebben door de halve finale niet te halen. Falen zou zijn als je niet probeert te winnen. Op dat vlak waren we uitzonderlijk. Kijk naar Witsel en De Bruyne. Roberto Martinez

13:02 13 uur 02. Roberto Martinez blijft op post als trainer en technisch directeur. Roberto Martinez maakt in zijn eerste antwoord al meteen duidelijk dat er wat hem betreft geen twijfel moet bestaan over zijn toekomst en engagement als bondscoach van België. Hij blijft ook technisch directeur van de voetbalbond. . Roberto Martinez blijft op post als trainer en technisch directeur Roberto Martinez maakt in zijn eerste antwoord al meteen duidelijk dat er wat hem betreft geen twijfel moet bestaan over zijn toekomst en engagement als bondscoach van België. Hij blijft ook technisch directeur van de voetbalbond.