Vandenbempt: "Hoop dat er bij KBVB intern nog een evaluatie volgt"

Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, sprak gisteren zijn vertrouwen uit in Roberto Martinez. "Een echte evaluatie zal er niet komen", klonk het. "Want zoals in elk goed functionerend bedrijf heerst er bij de voetbalbond een cultuur van permanente evaluatie."

Sporza-commentator Peter Vandenbempt sprak in Villa Sporza de hoop uit dat die met de nodige doortastendheid gebeurt. "Ik mag aannemen dat wanneer België er op deze manier uitgaat in de kwartfinale, na het toernooi dat je hebt gespeeld, er toch nog een evaluatie volgt", zegt Vandenbempt. "De bondscoach zei na de wedstrijd dat België niet verdiende om eruit te gaan en we trots moeten zijn. Ik hoop dat de evaluatie van de KBVB intern toch enigszins anders is en dat men met het oog op de toekomst - en dat mag zeker met deze bondscoach zijn - toch gaat kijken: wat moeten we anders doen?"

Nooit getest

Peter Vandenbempt ziet ook een groot manco in de aanloop naar het EK. "Doorheen het jaar zijn we als nationale ploeg eigenlijk niet getest. Daar werden soms smalende opmerkingen over gemaakt. "We zijn toch nummer 1 van de wereld?" "En scoorden 80 goals en haalden 30 op 30?" Maar we hadden de voorbije twee jaar geen enkele tegenstander van niveau."

"Daarom treur ik altijd als blijkt dat België in de poules eens niet bij Frankrijk en Portugal terechtkomt, maar toch doorstoot." "Nu overleef je ternauwernood Portugal in de 1/8e finales. Dan tref je Italië en word je gedomineerd op alle vlakken van het moderne voetbal. Daar mag dan toch eens een opmerking over gemaakt worden? En liefst ook in Tubeke, met het oog op wat nog komt."