LIVE (15 uur) - Revanche voor Nys? Veldrijders vliegen ook in Hamme weer uit de startblokken

Momentum voor Sweeck

Vorig seizoen won Laurens Sweeck, die maandag in Niel weer helemaal boven water kwam en zaterdag bevestigde, in Hamme. "Natuurlijk wil ik graag die lijn doortrekken. Ik was daarvoor al goed bezig, maar die uitschieter van Niel was wel mooi", vertelde hij.



"Het is niet zo dat ik daar met een plan aan de start was gekomen. Ik had meteen een heel goed ritme te pakken. Er zijn dit seizoen al een pak verschillende winnaars geweest. Een trend die zich misschien door zal zetten. Het parcours in Hamme ligt me wel", meldt de 30-jarige Sweeck.