LIVE: WK veldrijden opent met mixed relay, meteen Belgische medaille?

8e WK-medaille voor Cant?

Op haar laatste WK veldrijden is de medaillehonger van Sanne Cant nog niet gestild. De drievoudige wereldkampioene jaagt straks in de gemengde aflossing op haar 8e (en laatste?) WK-medaille.



"Ik had de bondscoach aangegeven dat ik de mixed relay graag wou doen. Er is nog plek in mijn prijzenkast voor een 8e WK-medaille."



"Dat Riberolle niet geselecteerd is voor deze discipline? Ze is een diesel. Ze zou ervoor al een cross moeten afwerken om één snel rondje te rijden", lacht Cant.