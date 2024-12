Lucinda Brand verslaat Fem van Empel in het zand en is voor 2e jaar op een rij beste in Dublin

Geen 2 op 2 voor wereldkampioene Fem van Empel in de Wereldbeker dit jaar, wel 2 op 2 in Dublin voor Lucinda Brand. De 35-jarige Nederlandse reed in de zandbak weg van haar jonge landgenote. Zoe Bäckstedt staat mee op het podium, Marion Norbert-Riberolle was beste Belgische op de 8e plaats. In de Wereldbekerstand neemt Brand de eerste plaats over van Van Empel.

Dat moet ze ook in de Wereldbekerstand doen. Brand wipt over de wereldkampioene naar de koppositie.

Fleur Moors werd 12e, Laura Verdonschot 14e. Sanne Cant deed niet mee in Dublin.

Eerste Belgische in Dublin was Marion Norbert Riberolle . Na een snedige slotronde kwam ze nog als 8e binnen.

Lucinda Brand (winnares): "Ik beschikte echt over snelle benen. In het zand was ik sterker dan Fem van Empel. Het is heel fijn om van de beste te winnen. De bandenkeuze hielp me misschien wel. Ik durfde het wel aan om hier met lichtere banden te crossen."

Fem van Empel (tweede): "In het zand vertraagde Lucinda even en ik maakte een foutje. Ik zat te dicht op haar wiel. Ze reed een erg sterke race, ik kreeg haar niet meer bijgebeend. Ze was de sterkste vandaag."

"Volgende week ben ik er niet bij. Niet dat ik er nood aan heb, wel om me klaar te stomen voor de kerstperiode."

Zoe Bäckstedt (derde): "Dat ik sterk reed in het zand? Dankjewel, ik heb er ook op getraind. In Antwerpen vorige week kwam het er niet uit, nu wel."