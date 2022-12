Pidcock rondt knappe solo af in Boom, Van der Poel valt vroeg weg

Pechduivel verhindert titanenduel

De Superprestigecross in Boom kondigde zich aan als het decor voor een nieuw duel tussen Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock. Van der Poel, die vanaf de vierde rij moest starten, had wel oren naar een titanenduel en pakte uit met een kanonstart.



In een mum van tijd kwam de Vliegende Hollander vooraan aansluiten bij Pidcock, die ook al als een fusee van start was gegaan, maar enkele minuten later veegde de pechduivel het Grote Duel al van tafel.

Van der Poel schoof in een bocht hard onderuit op de kasseien, Pidcock tuimelde erover. De Nederlander had duidelijk pijn en stapte schoorvoetend verder, Pidcock had minder last en vloog ervandoor.

Even leek het ook einde wedstrijd voor Van der Poel, maar hij toonde weerbaarheid en zou de wedstrijd nog uitrijden. Hij werd uiteindelijk dertiende - een goede trainingsrit.



