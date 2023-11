Ceylin Alvarado baggert door de modder in Niel naar haar 2e zege van het seizoen

Ongewenste modderbadjes, met de enkels tot in de modder wegzakken en over de kop gaan in een smeuïge afdaling.

De rijstpap in Niel zorgde voor een moddercross uit de oude doos.

Voor Ceylin del Carmen Alvarado was de modderpoel één grote speeltuin. Fluks en dartel sloeg ze al in de openingsronde een kloof.

De Nederlandse was lange tijd op geen foutje te betrappen op de beruchte schuine kant en de muur van Niel. Haar 2e zege op een rij in Niel kwam nooit in gevaar.

In de strijd voor de ereplaatsen zagen we een herboren Sanne Cant. De Belgische kampioene haalde haar hartje op de in de trage moddercross, maar reed lek in de voorlaatste ronde. De 5e plek was haar lot.

Voor Cant gingen de Nederlandse concurrentes met de podiumplekken aan de haal. Aniek van Alphen snoepte in de slotronde de 2e plaats af van haar vermoeide ploeggenote Annemarie Worst.